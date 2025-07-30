Мобілізація в Україні на 90% проходить без скандальних випадків, - Шмигаль

В Україні мобілізація майже завжди проходить без скандалів. Резонансних випадків - лише 5-10%.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю для BBC News Україна заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Голова Міноборони наголосив, що станом на сьогодні мобілізація триває за планом.

"Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять у ТЦК, оформляються і їдуть у навчальні центри", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в медіа завжди з'являється "той невеликий, скандальний відсоток", і це грає проти України, її незалежності та національної безпеки. У мережі створюється видимість, що всю мобілізацію відображають тільки "5-10% скандалу".

Також Шмигаль, коментуючи думку про класове розшарування в контексті мобілізації, звернув увагу на те, що в армії є як бізнесмени, так і люди з сіл.

"Армія - це відображення українського суспільства. У мене поки що немає результатів якихось досліджень, я це говорю інтуїтивно. Але я просто не хочу, щоб ми жили в російській пропаганді та міфах", - розповів міністр.

Він додав, що мобілізація - це складний процес, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина.

"Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти", - зазначив глава Міноборони.

Варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Вона передбачає призов військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, визнаних придатними до служби.

З квітня 2024 року мінімальний вік призову знижено з 27 до 25 років, а громадяни віком від 18 до 25 років можуть служити лише добровільно. Також для них передбачена можливість підписати "Контракт 18-24", який передбачає винагороду у розмірі 1 млн гривень.