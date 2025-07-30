Сирський доручив максимально перевести навчання бійців ЗСУ під землю

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вимагає максимально перевести навчання українських військових під землю через ризик ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сирського.

"У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів - вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги та появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!", - зазначив головком ЗСУ.

Окремо Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

Як розповів головком ЗСУ, сьогодні він провів нараду щодо питань підготовки особового складу. Насамперед заслухав доповідь заступника начальника Генштабу генерал-майора Ігоря Скибюка, відповідального за напрям підготовки.

Удари РФ по полігонах і навчальних центрах

Російські окупанти неодноразово атакували полігони та навчальні центри в Україні.

Зокрема, у вівторок, 29 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

Також 22 червня ворог завдав удару по тимчасовому навчально-тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ в Херсонській області.

Тоді в результаті атаки загинули троє військових, ще 14 отримали поранення. Водночас, як заявили в командуванні, завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося уникнути численних втрат.

Окрім того, у травні Росія ударила по стрільбищу у Сумській області, на початку червня атакувала 239 полігон у Дніпропетровській області, а через декілька днів - полігон у Полтавській області.

На тлі ударів тодішній командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку та був переведений командувати Об'єднаними силами. На його місце призначили бригадного генерала Геннадія Шаповалова.