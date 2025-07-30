Голова АРМА подала у відставку: в чому причина
Олена Дума подала у відставку з посади голови АРМА в день набуття чинності закону про посилення інституційної спроможності агентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Facebook.
"Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", - зауважила Дума.
За її словами, вона та команда довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році.
"Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди - рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм", - пояснила голова АРМА.
Вона також наголосила, що вірить в те, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих командою результатів.
"Моя місія тут - виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати", - додала Дума.
Зміни в законодавстві
Зауважимо, що Олена Дума була однією з тих, хто підтримав скандальний законопроєкт 12414.
Нагадаємо, що ще 22 липня Верховна Рада України проголосувала за скандальні правки до законопроєкту 12414, за допомогою яких фактично підпорядкували НАБУ і САП Офісу Генпрокурора.
Увечері в кількох містах України люди вийшли на протести, очікуючи, що президент Володимир Зеленський ветує законопроєкт, але він його підписав і вже наступного дня той вступив в дію.
Варто зауважити, що через хвилю протестів та часткове несхвалення даного законопроекту з боку західних союзників, президент минулого тижня вніс до Ради новий законопроєкт, яким пропонується забезпечити незалежність НАБУ і САП, а також захистити антикорупційні органи від російського впливу.
До того ж. 27 липня, Зеленський підписав закон, який дав старт масштабній реформі Агентства з розшуку та менеджменту активів.
Завдяки цьому зокрема було знову відкрито шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС.
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