Голова АРМА подала у відставку: в чому причина

Олена Дума подала у відставку з посади голови АРМА в день набуття чинності закону про посилення інституційної спроможності агентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Facebook.

"Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", - зауважила Дума.

За її словами, вона та команда довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році.

"Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди - рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм", - пояснила голова АРМА.

Вона також наголосила, що вірить в те, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих командою результатів.

"Моя місія тут - виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати", - додала Дума.