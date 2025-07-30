Трамп дозволив українським біженцям залишитися у США до кінця війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що біженцям з України буде дозволено залишитися в Америці до кінця війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Post .

"Ми так і зробимо. У нас багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Міграційна політика Трампа

Зазначимо, що з приходом до влади Трамп посилює підхід до імміграції, зокрема й до осіб, які отримали дозвіл на проживання в США за програмами, що ініціювала попередня адміністрація.

Так, із січня місяця адміністрація Трампа активно переглядає і в деяких випадках вживає заходів щодо припинення програм умовно-дострокового звільнення з гуманітарних міркувань, створених під час президентства Байдена.

Наприклад, ініціатива "Єдність заради України" (U4U), запущена у квітні 2022 року, стала ключовим шляхом, що дає змогу привозити українських громадян та їхніх найближчих родичів до США на строк до двох років із гуманітарних міркувань.

Цією програмою скористалися понад 240 тисяч українців, які шукали притулку від повномасштабної війни, розпочатої Росією.

Однак рівень тривоги серед цих біженців був високим. Раніше цього року з'явилися повідомлення про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість скасування тимчасового легального статусу для багатьох українців, що потенційно може призвести до їхньої прискореної депортації.

Ця стурбованість посилилася електронним листом, який помилково у квітні надіслало Міністерство внутрішньої безпеки.

У листі деяким біженцям з України помилково повідомлялося, що їхній дозвіл на перебування припиняється, і вони повинні негайно покинути країну. Пізніше в Міністерстві внутрішньої безпеки підтвердили, що лист було надіслано помилково.

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