Путін збрехав про "Орєшнік": аналіз уламків розкрив справжній вік "новинки" РФ

Російська ракета "Орєшнік", яку Кремль презентував як революційну та новітню зброю, насправді була зібрана ще у 2017 році й базується на старих технологіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що показало дослідження уламків

Як пише видання, українські фахівці ретельно вивчили фрагменти балістичної ракети середньої дальності (БРСД) "Орєшнік", яку окупанти запустили по Україні в січні.

Результати аналізу спростували російські пропагандистські заяви про "унікальність" та "новітність" цього озброєння.

Експерти з'ясували, що ракета була складена у 2017 році з компонентів, виготовлених у 2016 році або ще раніше. Крім того, борткомп'ютер містить елементи виробництва виключно Російської Федерації та Білорусі.

"Ми були досить здивовані, бо кажуть, що це зовсім нова ракета, але якщо подивитися на рік складання, то там вказано 2017", - зазначив український експерт.

Військове керівництво України оцінює "Орєшнік" не як нову розробку, а як модернізовану версію радянської/російської ракети РС-26 "Рубіж", перші успішні випробування якої відбулися ще у 2012 році.

Заміна компонентів на китайські

Радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що вцілілу електроніку вдалося вилучити з ракети, яка в січні атакувала Львів. Наразі триває вивчення залишків ракет після наступних ударів.

За словами Власюка, слідчі фіксують тенденцію, коли Росія через дію західних санкцій змушена замінювати європейські та американські мікросхеми на китайські аналоги.

Водночас західні чіпи, що потрапляють до РФ через мережі нелегального імпорту, все ще масово знаходяться у зброї ворога, тому Київ закликає партнерів посилити експортний контроль.

Скільки ударів "Орєшніком" зафіксовано

Російська Федерація застосовувала балістичні ракети цього типу щонайменше тричі за час повномасштабного вторгнення. Зокрема, один із таких ударів припав по населеному пункту поблизу Києва під час масованої повітряної атаки 24 травня.

"Орєшнік" є ракетою, здатною нести ядерний заряд, із заявленою дальністю понад 5000 км. Російський диктатор Володимир Путін неодноразово стверджував, що цю зброю нібито неможливо перехопити сучасними системами ППО, проте міжнародні та українські аналітики ставлять ці заяви під сумнів.