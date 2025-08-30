Відрізали "клешні": підрозділи РФ біля Добропілля потрапили в оточення, - ЗСУ

Російські підрозділи у районі Добропілля потрапили в оточення та ліквідовуються. Вдалося "відрізати" так звані "клешні", які сформували окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Росіяни, за даними військових експертів та аналітиків, скоріше за все, відмовились від спроби розширити прорив під Добропіллям після того, як частина підрозділів в цьому "виступі" потрапила в оточення після контрударів Сил оборони.

"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клешні краба", були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго", - запевнив Трегубов.

При цьому ще 24 серпня Трегубов казав, що ключові позиції противника біля Добропілля вже оточені, проте бойова ситуація на всій лінії фронту залишається складною.

Бої біля Добропілля

На початку серпня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про прорив російських військ у районі Добропілля. За даними експертів, противник наближався до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.

В оперативно-стратегічному угрупованні "Дніпро" підтвердили, що ворог діяв малими групами, намагався обходити першу лінію оборони та використовувати чисельну перевагу. Проте останніми днями українські війська відновили низку раніше втрачених позицій.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в період з 4 по 16 серпня в Донецькій області було зачищено кілька населених пунктів, серед яких Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зазначав, що ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, використовуючи складний рельєф і розриви в лінії фронту.