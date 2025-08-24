Основну загрозу біля Добропілля вдалося загасити, але ситуація простою не стала, - Трегубов
Ключові позиції противника біля Добропілля вже оточені, проте бойова ситуація на всій лінії фронту залишається складною.
Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За словами Трегубова, "основні шматки цієї клешні вже окуповано та оточено, зараз вони фактично вже добиваються".
Водночас відтинок південніше має певне закріплення, але не настільки значне, як повідомляють російські джерела.
"Станом на зараз основну загрозу вдалося загасити, але ситуація простою не стала", - наголосив речник ОСУВ «Дніпро».
Він додав, що по всій лінії зіткнення ситуація залишається складною, оскільки російські війська готувалися до літньої кампанії, що ускладнює оборонні дії українських сил.
Бої біля Добропілля
На початку серпня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про прорив російських військ у районі Добропілля. За даними експертів, противник наближався до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.
В оперативно-стратегічному угрупованні "Дніпро" підтвердили, що ворог діяв малими групами, намагався обходити першу лінію оборони та використовувати чисельну перевагу. Проте останніми днями українські війська відновили низку раніше втрачених позицій.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що в період з 4 по 16 серпня в Донецькій області було зачищено кілька населених пунктів, серед яких Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зазначав, що ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, використовуючи складний рельєф і розриви в лінії фронту.
Більше деталей про події під Добропіллям читайте в матеріалі РБК-Україна "Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія".