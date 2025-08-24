Основну загрозу біля Добропілля вдалося загасити, але ситуація простою не стала, - Трегубов

Ключові позиції противника біля Добропілля вже оточені, проте бойова ситуація на всій лінії фронту залишається складною.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Трегубова, "основні шматки цієї клешні вже окуповано та оточено, зараз вони фактично вже добиваються".

Водночас відтинок південніше має певне закріплення, але не настільки значне, як повідомляють російські джерела.

"Станом на зараз основну загрозу вдалося загасити, але ситуація простою не стала", - наголосив речник ОСУВ «Дніпро».

Він додав, що по всій лінії зіткнення ситуація залишається складною, оскільки російські війська готувалися до літньої кампанії, що ускладнює оборонні дії українських сил.