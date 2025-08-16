ua en ru
Росіяни окупували Попів Яр на Добропільському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Субота 16 серпня 2025 12:54
Росіяни окупували Попів Яр на Добропільському напрямку, - ОСУВ "Дніпро" Фото: Попів Яр окупувала РФ на Добропільському напрямку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ окупувала село Попів Яр на Донеччині та Івано-Дарʼївку на Сіверському напрямку. ЗСУ продовжують контратаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Як повідомляють, противник витіснив українські підрозділи та намагається розширити контрольовану територію біля Нового Шахового, активізувавши наступ у напрямку Іванівки.

Росіяни окупували Попів Яр на Добропільському напрямку, - ОСУВ &quot;Дніпро&quot;

"Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр", - йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку окупанти здійснювали безуспішні наступальні дії в районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки, проте їм вдалося зайняти Івано-Дарʼївку.

Ситуація під Добропіллям

Нещодавно у мережі з’явилися дані про нібито значне просування російських військ у районі Добропілля, зафіксоване на інтерактивній карті DeepStateMap.

Проте представник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов уточнив, що йшлося лише про проникнення невеликих груп окупантів, по кілька осіб у кожній.

До 14 серпня Генштаб повідомив, що ситуацію вдалося стабілізувати. Президент України Володимир Зеленський 15 серпня підкреслив, що російські спроби "показати силу" під Добропіллям завершилися великими втратами для окупантів.

Він також анонсував посилення оборони у регіоні, щоб запобігти подібним загрозам у майбутньому.

Крім того, Сили оборони зупинили та заблокували прорив росіян, ведеться зачистка населених пунктів, куди противнику вдалося проникнути.

Російська Федерація Війна в Україні
