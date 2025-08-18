ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Замість "вперед, перемога - в оточенні, кінець": Сирський про росіян біля Добропілля

Україна, Понеділок 18 серпня 2025 09:20
UA EN RU
Замість "вперед, перемога - в оточенні, кінець": Сирський про росіян біля Добропілля Фото: Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський (facebook. com UkrainianLandForces)
Автор: РБК-Україна, Уляна Безпалько

Ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту. Проте після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" росіян змінився на відчай.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Російські підрозділи змогли просунутися на 10-12 км у напрямку кількох українських населених пунктів біля Добропілля. За словами Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, цьому сприяли природні умови місцевості.

"Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок - ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", - пояснив він.

Крім того, у цьому районі через об’єктивні причини немає суцільної лінії фронту, чим ворог і скористався.

"Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили і засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в їхніх соцмережах спочатку мали тональність "вперед, перемога", а зараз - "в оточенні, кінець". Тобто все дійшло до свого логічного завершення", - зазначив головнокомандувач.

Що відомо про бої біля Добропілля

11 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ у районі Добропілля на Донеччині. За їхніми даними, окупанти наблизилися до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили, що на цьому напрямку ворог намагається діяти малими групами, використовуючи чисельну перевагу та обхід першої лінії оборони.

Однак останніми днями ситуація почала стабілізуватися. Українські захисники змогли відновити низку позицій.

За даними Генштабу, у період з 4 по 16 серпня завдяки спільним діям підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, зокрема 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області було зачищено кілька населених пунктів - Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

Більше деталей в окремому матеріалі РБК-Україна "Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Добропілля Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія