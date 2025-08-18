Замість "вперед, перемога - в оточенні, кінець": Сирський про росіян біля Добропілля

Ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту. Проте після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" росіян змінився на відчай.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Російські підрозділи змогли просунутися на 10-12 км у напрямку кількох українських населених пунктів біля Добропілля. За словами Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, цьому сприяли природні умови місцевості.

"Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок - ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", - пояснив він.

Крім того, у цьому районі через об’єктивні причини немає суцільної лінії фронту, чим ворог і скористався.

"Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили і засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай. Їхні публікації в їхніх соцмережах спочатку мали тональність "вперед, перемога", а зараз - "в оточенні, кінець". Тобто все дійшло до свого логічного завершення", - зазначив головнокомандувач.