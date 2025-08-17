Сили оборони зачистили Покровськ і низку населених пунктів біля Добропілля
Сили оборони України зачистили шість населених пунктів біля Добропілля у Донецькій області. Також зачищено від окупантів місто Покровськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
З 4 по 16 серпня в результаті спільних дій частин і підрозділів Нацгвардії та ЗСУ, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Фото: карта боїв біля Добропілля (deepstatemap.live)
В операційній зоні ворог зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять:
- безповоротні - 910 осіб,
- санітарні - 335 осіб,
- полон - 37 осіб.
Також противник втратив багато техніки та озброєння. Було знищено та пошкоджено вісім танків російських окупантів, шість бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів.
У Генштабі зазначили, що проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля продовжується.
Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон шість російських військовослужбовців.
Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ.
Бої за Добропілля
Нагадаємо, цього тижня 11 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська просунулися в районі Добропілля на Донеччині. За даними аналітиків, окупанти наблизилися до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили: на цьому напрямку ворог використовує чисельну перевагу та намагається просуватися малими групами повз першу лінію оборони.
Українські військові підтвердили, що окупанти захопили два населені пункти на Донеччині.
Проте останніми днями ситуація частково стабілізувалася - українські захисники змогли відновити низку позицій. Водночас, за даними ISW, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ за допомогою дронів.