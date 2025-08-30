ua en ru
Отрезали "клешни": подразделения РФ возле Доброполья попали в окружение, - ВСУ

Украина, Суббота 30 августа 2025 21:16
Отрезали "клешни": подразделения РФ возле Доброполья попали в окружение, - ВСУ Иллюстративное фото: украинские военные добивают окруженных россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские подразделения в районе Доброполья попали в окружение и ликвидируются. Удалось "отрезать" так называемые "клешни", которые сформировали оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти "клешни краба", были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго", - заверил Трегубов.

Россияне, по данным военных экспертов и аналитиков, скорее всего, отказались от попытки расширить прорыв под Добропольем после того, как часть подразделений в этом "выступлении" попала в окружение после контрударов Сил обороны.

Отрезали &quot;клешни&quot;: подразделения РФ возле Доброполья попали в окружение, - ВСУФото: Deep State

При этом еще 24 августа Трегубов говорил, что ключевые позиции противника возле Доброполья уже окружены, однако боевая ситуация на всей линии фронта остается сложной.

Бои возле Доброполья

В начале августа аналитический проект DeepState сообщал о прорыве российских войск в районе Доброполья. По данным экспертов, противник приближался к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке "Днепр" подтвердили, что враг действовал малыми группами, пытался обходить первую линию обороны и использовать численное преимущество. Однако в последние дни украинские войска восстановили ряд ранее утраченных позиций.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в период с 4 по 16 августа в Донецкой области было зачищено несколько населенных пунктов, среди которых Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отмечал, что враг пытался развить успех возле Доброполья, используя сложный рельеф и разрывы в линии фронта.

