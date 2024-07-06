Відпустка у Мадриді: ТОП-10 місць, які варто відвідати

Мадрид - один з центрів європейського туризму. Це не просто столиця Іспанії, а місто божевільного руху, сповнене історії, культури та життя.

Які відомі місця варто відвідати у Мадриді - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Королівський палац

Королівський палац Мадрида - офіційна резиденція іспанської королівської родини. Він є одним з найкрасивіших королівських палаців Європи.

Сьогодні палац використовується виключно для офіційних заходів, оскільки королі Іспанії проживають у Паласіо де ла Зарзуела.

Палац відкритий для туристів за встановленим графіком, щороку приймає майже 2 млнвідвідувачів.

Всередині будівля вражає вишуканими інтер'єрами та багатим зібранням творів мистецтва. Крім того, у палаці працює музей і оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий краєвид на місто.

Королівський палац у Мадриді (фото з мережі)

Площа Сібелес

Однією з головних площ іспанської столиці є Пласа-де-Сібелес. Тут знаходиться монументальний фонтан 18 століття і палац початку 20 століття. З 2007 року в будівлі розміщується резиденція мера міста.

Скульптурна композиція фонтану представляє богиню Сібелу - уособлення матері-природи, покровительки землеробства і родючості - на колісниці, запряженій левами.

Фонтан Сібелес (фото з мережі)

Площа Пласа-Майор

Пласа-Майор - одна з центральних площ іспанської столиці в стилі мадридського бароко. Розташована в частині, яку прийнято називати "австрійським Мадридом".

Саме звідси стартує більшість відомих туристичних маршрутів. Пласа-Майор є правильним чотирикутником, оточеним будівлями в єдиному стилі, загальне число яких налічує 136.

У кожному будинку є балкон, для того, щоб можна було спостерігати за діями на площі. Всього таких балконів 437. Також є дев'ять воріт - наскрізні арки, прорізані в будівлях.

Фото: Пласа-Майор (wikipedia.org)

Площа Пуерта-дель-Соль

Пуерта-дель-Соль - центральна площа Мадрида, яка відноситься до найбільш відомих пам'яток іспанської столиці.

Назва площі перекладається з іспанської мови як "ворота сонця", що свідчить про її історичне значення як місця, де в минулому розташовувалися ворота в оборонній стіні міста.

Саме тут знаходиться відомий символ Мадрида - ведмідь, який підпирає суничне дерево. Посередині площі встановлено пам’ятник королю Карлу III.

Площа Пуерта-дель-Соль (фото з мережі)

Музей Прадо

Прадо - один з найбільших та найзначущих музеїв європейського образотворчого мистецтва, що містить багату колекцію робіт з 12 по 19 століття, засновану на колишній королівській колекції.

Тут виставляються видатні представники іспанської живопису: Веласкес, Гойя, Ель Греко Мурільо.

Фото: Музей Прадо (wikipedia.org)

Ворота Алькала

Ворота Алькала - монумент на площі Незалежності в Мадриді.

Конструкція виконана в неокласичному стилі, має три великих і два малих прольоти з боків. Фасад прикрашений скульптурною групою та написом, де увічнено ім’я короля Карла III.

Фото: Ворота Алькала (wikipedia.org)

Парк Буен-Ретіро

Буен-Ретіро - міський парк в центрі Мадрида, популярне місце недільного відпочинку містян і визначна пам'ятка міста. Один з найбільших парків іспанської столиці займає площу 120 га.

У перекладі з іспанської назва звучить як "благе усамітнення"

У Буен-Ретіро безліч мальовничих алей, фонтанів, будівель минулих століть. У 1887 році для міжнародних виставок на території парку були побудовані палаци - цегляний і кришталевий.

Фото: Парк Буен-Ретіро (wikipedia.org)

Собор Альмудена

Альмуденський королівський катедральний собор Святої Марії - католицький катедральний собор у Мадриді, де проводяться пишні громадські богослужіння та служать святкову месу.

Збудований у 1883 - 1993 роках у неороманському стилі собор є об'єктом культурної спадщини Іспанії.

Фото: Собор Альмудена (wikipedia.org)

Єгипетський храм Дебод

Храм Дебод - справжній храм язичницьких богів, якому близько 2200 років. Він був подарований Іспанії єгипетським урядом за допомогу в порятунку історичних пам'яток від затоплення в районі Асуанської греблі.

Конструкцію розібрали на камені, перевезли в Мадрид і встановили в Західному парку.

Фото: Єгипетський храм Дебод (wikipedia.org)

Центр мистецтв королеви Софії

Центр мистецтв імені королеви Софії - художній музей з пінакотекою та бібліотекою у Мадриді.

Експозиція була відкрита в 1992 році в колишній будівлі столичної лікарні. Центр мистецтв був названий на честь іспанської королеви Софії.

Він славиться своєю колекцією сучасних іспанських і міжнародних майстрів, включаючи роботи видатних художників, таких як Пабло Пікассо і Сальвадор Далі.

Музей також відомий своєю видатною колекцією сучасного і сучасного мистецтва, яка включає в себе інсталяції, скульптури, живопис і багато інших форм мистецтва, представлені унікальними інтерпретаціями сучасності.

Центр мистецтв королеви Софії (фото з мережі)