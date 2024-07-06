Отпуск в Мадриде: ТОП-10 мест, которые стоит посетить

Мадрид - один из центров европейского туризма. Это не просто столица Испании, а город безумного движения, полный истории, культуры и жизни.

Какие известные места стоит посетить в Мадриде - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Королевский дворец

Королевский дворец Мадрида - официальная резиденция испанской королевской семьи. Он является одним из красивейших королевских дворцов Европы.

Сегодня дворец используется исключительно для официальных мероприятий, поскольку короли Испании проживают в Паласио де ла Зарзуэле.

Дворец открыт для туристов по установленному графику, ежегодно принимает около 2 млн посетителей.

Внутри здание удивляет изысканными интерьерами и богатым собранием произведений искусства. Кроме того, во дворце работает музей и смотровая площадка, откуда открывается вид на город.

Королевский дворец в Мадриде (фото из сети)

Площадь Сибелеса

Одной из главных площадей испанской столицы Пласа-де-Сибелес. Здесь находится монументальный фонтан XVIII века и дворец начала XX века. С 2007 года в здании находится резиденция мэра города.

Скульптурная композиция фонтана представляет богиню Сибелу - олицетворение матери-природы, покровительницы земледелия и плодородия - на колеснице, запряженной львами.

Фонтан Сибелес (фото из сети)

Площадь Пласа-Майор

Пласа-Майор - одна из центральных площадей испанской столицы в стиле мадридского барокко. Находится в части, которую принято называть "австрийским Мадридом".

Именно отсюда стартует большинство известных туристических маршрутов. Пласа-майор является правильным четырехугольником, окруженным зданиями в едином стиле, общее число которых насчитывает 136.

В каждом доме есть балкон, для того чтобы можно было наблюдать за действиями на площади. Всего таких балконов 437. Также есть девять ворот - сквозные арки, прорезанные в постройках.

Фото: Пласа-Майор (wikipedia.org)

Площадь Пуэрта-дель-Соль

Пуэрта-дель-Соль - центральная площадь Мадрида, которая относится к наиболее известным достопримечательностям испанской столицы.

Название площади переводится с испанского языка как "ворота солнца", что свидетельствует о ее историческом значении как месте, где в прошлом размещались ворота в оборонительной стене города.

Именно здесь находится известный символ Мадрида - медведь, подпирающий земляничное дерево. Посреди площади установлен монумент королю Карлу III.

Площадь Пуэрта-дель-Соль (фото из сети)

Музей Прадо

Прадо - один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства, содержащий богатую коллекцию работ с 12 по 19 век, основанную на бывшей королевской коллекции.

Здесь выставляются выдающиеся представители испанской живописи: Веласкес, Гойя, Эль Греко Мурильо.

Фото: Музей Прадо (wikipedia.org)

Ворота Алькала

Ворота Алькала - монумент на площади Независимости в Мадриде.

Конструкция выполнена в неоклассическом стиле, имеет три больших и два малых пролета по бокам. Фасад украшен скульптурной группой и надписью, где увековечено имя короля Карла III.

Фото: Ворота Алькала (wikipedia.org)

Парк Буэн-Ретиро

Буэн-Ретиро - городской парк в центре Мадрида, популярное место воскресного отдыха горожан и достопримечательность города. Один из самых больших парков испанской столицы занимает площадь 120 га.

В переводе с испанского название звучит как "благое уединение"

В Буэн-Ретиро множество живописных аллей, фонтанов, зданий прошлых веков. В 1887 году для международных выставок на территории парка были построены дворцы - кирпичный и хрустальный.

Фото: Парк Буэн-Ретиро (wikipedia.org)

Собор Альмудена

Альмуденский королевский кафедральный собор Святой Марии - католический кафедральный собор в Мадриде, где проводятся пышные общественные богослужения и служат праздничную мессу.

Построенный в 1883 - 1993 годах в неороманском стиле собор является объектом культурного наследия Испании.

Фото: Собор Альмудена (wikipedia.org)

Египетский храм Дебод

Храм Дебод - настоящий храм языческих богов, которому около 2200 лет. Он был подарен Испании египетским правительством за помощь в спасении исторических памятников от затопления в районе Асуанской плотины.

Конструкцию разобрали на камни, перевезли в Мадрид и установили в Западном парке.

Фото: Египетский храм Дебод (wikipedia.org)

Центр искусств королевы Софии

Центр искусств имени королевы Софии - художественный музей с пинакотекой и библиотекой в Мадриде.

Экспозиция была открыта в 1992 году в бывшем здании столичной больницы. Центр искусств был назван в честь испанской королевы Софии.

Он славится своей коллекцией современных испанских и международных мастеров, включая работы величайших художников, таких как Пабло Пикассо и Сальвадор Дали.

Музей также известен своей выдающейся коллекцией современного и современного искусства, которая включает в себя инсталляции, скульптуры, живопись и многие другие формы искусства, представленные уникальными интерпретациями современности.

Центр искусств королевы Софии (фото из сети)