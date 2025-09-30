Відповімо на удари: Зеленський анонсував знищення російських складів і палива

"Ми обов’язково відповімо Росії на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших дипстрайків. Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні", - наголосив глава держави.

За його словами, саме Росія є винною в тому, що війна не закінчується. Президент підкреслив, що правильні сигнали надходять від США та інших партнерів, які визнають: лише сила може примусити Росію до реальних переговорів.

"Світ знає: тільки Росія є винною, що війна не закінчується… Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію", - зазначив Зеленський.