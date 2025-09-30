Ответим на удары: Зеленский анонсировал уничтожение российских складов и топлива

Российская Федерация обязательно получит ответ за обстрелы мирных украинских городов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.
"Мы обязательно ответим России на их удары. Также сегодня были доклады военных, в частности относительно наших дипстрайков. Мы продолжим вполне справедливо уничтожать российскую логистику, российскую топливную инфраструктуру - все, что служит российской войне", - подчеркнул глава государства.
По его словам, именно Россия виновата в том, что война не заканчивается. Президент подчеркнул, что правильные сигналы поступают от США и других партнеров, которые признают: только сила может принудить Россию к реальным переговорам.
"Мир знает: только Россия виновата, что война не заканчивается... Без сильного давления россияне не остановятся, наоборот пытаются увеличивать агрессию", - отметил Зеленский.
Сегодня ночью враг российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.
Из-за вражеского удара дважды была повреждена железнодорожная инфраструктура региона. - ряд поездов отменен, или задерживается.
Также сегодня враг "Шахедами" атаковал Харьков.
Кроме этого Днепр подвергся масштабной атаке "Шахедами". В городе было зафиксировано несколько возгораний. В результате российского обстрела в Днепре было повреждено здание медцентра и детской стоматологии. Известно о почти 30 пострадавших и одном погибшем.