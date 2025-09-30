Ответим на удары: Зеленский анонсировал уничтожение российских складов и топлива

"Мы обязательно ответим России на их удары. Также сегодня были доклады военных, в частности относительно наших дипстрайков. Мы продолжим вполне справедливо уничтожать российскую логистику, российскую топливную инфраструктуру - все, что служит российской войне", - подчеркнул глава государства.

По его словам, именно Россия виновата в том, что война не заканчивается. Президент подчеркнул, что правильные сигналы поступают от США и других партнеров, которые признают: только сила может принудить Россию к реальным переговорам.

"Мир знает: только Россия виновата, что война не заканчивается... Без сильного давления россияне не остановятся, наоборот пытаются увеличивать агрессию", - отметил Зеленский.