Відомо, чому Зінченко залишився поза Лігою Європи

Український футболіст залишився поза Лігою Європи

Український універсальний гравець мав шанс увійти до списку з 25 гравців, однак УЄФА обмежила команду лише 22 футболістами.

Причиною скорочення заявки стало правило, що вимагає включення щонайменше чотирьох вихованців клубної академії, які провели у ній мінімум три роки у віці від 15 до 21 року.

"Ноттінгем Форест" виявився лише один такий гравець, через що заявку довелося скоротити, і Зінченко опинився поза списком.

Що відомо про перехід та новий тренерський штаб

Нагадаємо, що Зінченко приєднався до "лісників" на правах оренди. Це вже другий новачок команди, який не потрапив до заявки Ліги Європи - разом із ним виключили Омарі Гатчінсона.

"Ноттінгем Форест" також отримав нового головного тренера, який уже очолив команду у підготовці до єврокубків та внутрішніх турнірів.

Ситуація із заявкою УЄФА стане серйозним викликом для клубу, адже деякі ключові гравці залишаються поза офіційними матчами Ліги Європи.

Наслідки для команди та Зінченка

Відсутність Зінченка у єврокубковій заявці означає, що він не зможе допомогти команді у перших матчах групового етапу Ліги Європи.

Звичайно, для українського футболіста це можливість сконцентруватися на матчах чемпіонату Англії.

Перший матч під керівництвом нового наставника "Форест" проведе проти лондонського "Арсенала" у суботу, 13 вересня.

Але українець все ж зберігає шанс зіграти у Лізі Європи. Якщо “Ноттінгем Форест” вийде у плейоф, у лютому клуб зможе дозаявити трьох футболістів. Втім, немає гарантії, що серед них буде місце для Олександра.