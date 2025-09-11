Відомо, чому Зінченко залишився поза Лігою Європи

Український футболіст Олександр Зінченко пропустить старт Ліги Європи у складі "Ноттінгем Форест" через обмеження УЄФА на заявку команд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.
Український універсальний гравець мав шанс увійти до списку з 25 гравців, однак УЄФА обмежила команду лише 22 футболістами.
Причиною скорочення заявки стало правило, що вимагає включення щонайменше чотирьох вихованців клубної академії, які провели у ній мінімум три роки у віці від 15 до 21 року.
"Ноттінгем Форест" виявився лише один такий гравець, через що заявку довелося скоротити, і Зінченко опинився поза списком.
Нагадаємо, що Зінченко приєднався до "лісників" на правах оренди. Це вже другий новачок команди, який не потрапив до заявки Ліги Європи - разом із ним виключили Омарі Гатчінсона.
"Ноттінгем Форест" також отримав нового головного тренера, який уже очолив команду у підготовці до єврокубків та внутрішніх турнірів.
Ситуація із заявкою УЄФА стане серйозним викликом для клубу, адже деякі ключові гравці залишаються поза офіційними матчами Ліги Європи.
Відсутність Зінченка у єврокубковій заявці означає, що він не зможе допомогти команді у перших матчах групового етапу Ліги Європи.
Звичайно, для українського футболіста це можливість сконцентруватися на матчах чемпіонату Англії.
Перший матч під керівництвом нового наставника "Форест" проведе проти лондонського "Арсенала" у суботу, 13 вересня.
Але українець все ж зберігає шанс зіграти у Лізі Європи. Якщо “Ноттінгем Форест” вийде у плейоф, у лютому клуб зможе дозаявити трьох футболістів. Втім, немає гарантії, що серед них буде місце для Олександра.
Раніше ми навели перші слова Олександра Зінченка після переходу з "Арсенала" в "Ноттінгем".
Також читайте, що нападник збірної України Владислав Ванат офіційно став гравцем іспанської "Жирони".