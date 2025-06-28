Відновлюють ядерний об'єкт? У Ірані на місці удару США працюють будівельники

Іранські будівельники розпочали відновлювальні роботи на атомному об'єкті Фордо, куди Ізраїль та Сполучені Штати завдали кілька своїх ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

Зазначається також, що частина робітників наразі займається відновленням під'їзних шляхів до ядерного об'єкта, що знаходиться під землею.

За даними видання, будівельні бригади, а також екскаватори і бульдозери знаходяться поблизу вирв, які залишилися після удару американських протибункерних ракет GBU-57.

Іранські ядерні об'єкти: що відомо про їх стан

Зазначимо, що за даними Міноборони США, американські удари 22 червня повністю знищили ядерну програму Ірану. Але після цього американські ЗМІ повідомили, що удари не зруйнували повністю три головні об'єкти іранської ядерної програми. Те ж саме вважають у Європі: Іран, на думку європейської розвідки, встиг вивести збагачений уран.

Заява ЗМІ викликала невдоволення у Вашингтоні. Так, міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував тих, хто поширює таку інформацію. А за словами Трампа, влада Ірану не встигла вивезти центрифуги для збагачення урану та інше обладнання з заводу Фордо.

З іншого боку, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про "масштабні та серйозні пошкодження" після ударів по ядерних об'єктах Ірану. Міністр також заявив, що Іран не буде вести переговорів з США - попри бажання Вашингтону перезапустити цей процес.

За його ж словами, інспекторів ООН не пустять на іранські ядерні об'єкти, щоб оцінити їхній стан. А співробітництво з МАГАТЕ Іран взагалі згортає.

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