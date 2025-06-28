Восстанавливают ядерный объект? В Иране на месте удара США работают строители

Иранские строители начали восстановительные работы на атомном объекте Фордо, куда Израиль и Соединенные Штаты нанесли несколько своих ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Отмечается также, что часть рабочих сейчас занимается восстановлением подъездных путей к ядерному объекту, находящемуся под землей.

По данным издания, строительные бригады, а также экскаваторы и бульдозеры находятся вблизи воронок, которые остались после удара американских противобункерных ракет GBU-57.

Иранские ядерные объекты: что известно об их состоянии

Отметим, что по данным Минобороны США, американские удары 22 июня полностью уничтожили ядерную программу Ирана. Но после этого американские СМИ сообщили, что удары не разрушили полностью три главных объекта иранской ядерной программы. То же самое считают в Европе: Иран, по мнению европейской разведки, успел вывести обогащенный уран.

Заявление СМИ вызвало недовольство в Вашингтоне. Так, министр обороны США Пит Гегсет раскритиковал тех, кто распространяет такую информацию. А по словам Трампа, власти Ирана не успели вывезти центрифуги для обогащения урана и другое оборудование с завода Фордо.

С другой стороны, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о "масштабных и серьезных повреждениях" после ударов по ядерным объектам Ирана. Министр также заявил, что Иран не будет вести переговоры с США - несмотря на желание Вашингтона перезапустить этот процесс.

По его же словам, инспекторов ООН не пустят на иранские ядерные объекты, чтобы оценить их состояние. А сотрудничество с МАГАТЭ Иран вообще сворачивает.

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