Відновлення опалення в Києві: Шмигаль назвав приблизні терміни

За словами Шмигаля, станції постраждали через влучання уламків збитих балістичних ракет. На одній зі станцій пошкодили обладнання - газорозподільче та газокомпресорне - на іншій вийшли з ладу насоси та система підготовки води.

Втім, додав міністр, протягом доби буде відновлено ТЕЦ-5, протягом двох діб - ТЕЦ-6. Усі терміни орієнтовні. На щастя, була плюсова температура, тому вода в системі збереглася, а це суттєво прискорить повернення тепла - оскільки повторне заповнення системи водою в звичайних умовах триває до двох тижнів та може супроводжуватися додатковими проблеми.

Шмигаль також зазначив, що уряд контролює ситуацію з наявністю в столиці електроенергії. Наразі через виведення з ладу ТЕЦ енергетики мінімізують відсутність електропостачання - вимикають не більше трьох, максимум 3,5 черг.