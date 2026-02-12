Восстановление отопления в Киеве: Шмыгаль назвал приблизительные сроки

В Киеве после массированных атак российского режима больше всего пострадали две теплоцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Но уже в ближайшие дни ТЭЦ будет восстановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в парламентском комитете Рады.
По словам Шмыгаля, станции пострадали из-за попадания обломков сбитых баллистических ракет. На одной из станций повредили оборудование - газораспределительное и газокомпрессорное - на другой вышли из строя насосы и система подготовки воды.
Впрочем, добавил министр, в течение суток будет восстановлено ТЭЦ-5, в течение двух суток - ТЭЦ-6. Все сроки ориентировочные. К счастью, была плюсовая температура, поэтому вода в системе сохранилась, а это существенно ускорит возвращение тепла - поскольку повторное заполнение системы водой в обычных условиях длится до двух недель и может сопровождаться дополнительными проблемы.
Шмыгаль также отметил, что правительство контролирует ситуацию с наличием в столице электроэнергии. Сейчас из-за вывода из строя ТЭЦ энергетики минимизируют отсутствие электроснабжения - выключают не более трех, максимум 3,5 очередей.
Отметим, что 12 февраля в результате очередной массированной ракетной атаки РФ на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов, а около 107 тысяч семей - временно без света.
В Киеве и до этого были проблемы с отоплением из-за атак РФ. Так, в ночь на 3 февраля российские оккупанты обстреляли энергетические объекты города, в частности Дарницкую ТЭЦ. А 5 февраля сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.
Повреждения понемногу восстанавливают. Так, 10 февраля стало известно, что в Деснянском районе Киева восстановили теплоснабжение в многоэтажках после массированного вражеского удара. В то же время несколько домов до сих пор без отопления из-за технических проблем.