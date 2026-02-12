Восстановление отопления в Киеве: Шмыгаль назвал приблизительные сроки

По словам Шмыгаля, станции пострадали из-за попадания обломков сбитых баллистических ракет. На одной из станций повредили оборудование - газораспределительное и газокомпрессорное - на другой вышли из строя насосы и система подготовки воды.

Впрочем, добавил министр, в течение суток будет восстановлено ТЭЦ-5, в течение двух суток - ТЭЦ-6. Все сроки ориентировочные. К счастью, была плюсовая температура, поэтому вода в системе сохранилась, а это существенно ускорит возвращение тепла - поскольку повторное заполнение системы водой в обычных условиях длится до двух недель и может сопровождаться дополнительными проблемы.

Шмыгаль также отметил, что правительство контролирует ситуацию с наличием в столице электроэнергии. Сейчас из-за вывода из строя ТЭЦ энергетики минимизируют отсутствие электроснабжения - выключают не более трех, максимум 3,5 очередей.