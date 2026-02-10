Опалення на Троєщині в Києві повернули, але кілька будинків без тепла: в чому причина

У Деснянському районі Києва відновили теплопостачання у багатоповерхівках після масованого ворожого удару. Водночас кілька будинків досі без опалення через технічні проблеми.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"Дійсно теплоносій на будинки поданий. Але є будинки, в яких існують ті чи інші проблеми, пов'язані з пошкодженнями на цих будинках, знову таки внаслідок тривалої відсутності тепла. Будинки по Деснянському району по адресам знаходяться на контролі", - зазначив він.

Він розповів, що додаткові бригади, зокрема фахівці "Укрзалізниці", працюють над усуненням проблем. За словами Пантелеєва, залишились чотири найважчі будинки.

Ситуація з опаленням у Києві

Нагадаємо, внаслідок масованих комбінованих ударів Росії багато київських багатоповерхівок залишилися без тепла. У зв’язку з наслідками обстрілів у енергетичному секторі також було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві, де внаслідок ударів серйозно пошкоджено ТЕЦ столиці. В ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти міста, зокрема Дарницьку ТЕЦ, яка забезпечувала теплопостачання багатьох житлових будинків і соціальних закладів.

Пізніше, 5 лютого, повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на сьогодні у Києві найскладніша ситуація з теплопостачанням - у столиці без опалення залишаються понад 1400 багатоповерхівок.

Зазначимо, 10 лютого Київрада ухвалила рішення про виплати у розмірі 40 тис. грн для мешканців столиці, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах внаслідок обстрілів.