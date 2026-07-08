Трампу понравилась встреча с Зеленским, их отношения совсем другие, - Госдеп

Встреча в Анкаре стала новой точкой в отношениях Киева и Вашингтона, а успехи украинских дронов в России открыли новые возможности дипломатии.

Комментируя декларацию саммита в Анкаре, Бейтсон обратил внимание, что документ предусматривает 70 млрд евро помощи Украине в этом году и по меньшей мере такую же сумму в следующем году.

В то же время он уточнил, что конкретного вклада США в этот пакет пока не определили.

"Многие люди боялись, что вообще не будет новостей, связанных с Украиной, или не будет положительных новостей. И это было в самой декларации. Конкретная доля (помощи - ред.) Америки - мы увидим, это пока не ясно, но президент Трамп сказал, что сегодня было новое начало", - отметил Бейтсон.

По его словам, отношения между Трампом и Зеленским сейчас "совершенно другие". Представитель Госдепа добавил, что лидеры могут открыто обсуждать важные вопросы.

"Мы знаем, что президент Трамп, когда ему что-то нравится, он это сразу скажет. Если не нравится, он это тоже очень прямо скажет", – объяснил он.

В ходе встречи Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио также говорили об успехах Украины, в том числе об ударах украинских беспилотников по территории России.

По словам Бейтсона, Рубио увидел в этих успехах новые возможности дипломатии.

Главные заявления Трампа об Украине на саммите в Анкаре

Напомним, в ходе саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что работа над мирным соглашением по войне России против Украины продолжается, хотя сам процесс он назвал непростым. Президент США также сравнил войну с "дракой двоих в парке".

Кроме того, Трамп сообщил о намерении посетить Киев, но предположил, что до завершения войны такой визит вряд ли будет возможным.