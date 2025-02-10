Відмова від USAID не передасть Китаю та Росії вплив на світовій арені, - Волц

Протягом останніх двох тижнів Штати намагались коротити кількість робочих місць і фінансування в USAID, що, як відзначив посадовець, було виправдано, оскільки агентство "займається всілякими іншими речами, які не відповідають стратегічним інтересам або баченню президента". Зокрема додав, що нібито лише мала частка коштів доходить "до людей, які цього потребують".

У тому ж числі Волц заперечив те, що відмова Штатів від гуманітарної допомоги за кордоном передасть контроль на світовій арені Китаю та Росії.

"Ми повинні переорієнтувати їхню місію і привести її у відповідність до зовнішньополітичного бачення президента", - пояснив він.