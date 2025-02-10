Отказ от USAID не передаст Китаю и России влияние на мировой арене, - Волц

Отказ Соединенных Штатов Америки (США) от Агентства по международному развитию (USAID) не передаст влияние Китаю и Российской Федерации (РФ) на мировой арене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Волца в интервью NBC News.
В течение последних двух недель Штаты пытались сократить количество рабочих мест и финансирование в USAID, что, как отметил чиновник, было оправдано, поскольку агентство "занимается всевозможными другими вещами, которые не соответствуют стратегическим интересам или видению президента". В частности добавил, что якобы лишь малая доля средств доходит "до людей, которые в этом нуждаются".
В том же числе Волц отрицал то, что отказ Штатов от гуманитарной помощи за рубежом передаст контроль на мировой арене Китаю и России.
"Мы должны переориентировать их миссию и привести ее в соответствие с внешнеполитическим видением президента", - пояснил он.
21 января действующий глава Белого дома заявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи с целью проверки их на предмет соответствия его внешней политике. Также уже через пару дней был издан приказ о "приостановке работы" для всей существующей иностранной помощи и выдаче новой. Филиал USAID в Украине также приостановил ведение проекта и их финансирование.
Тем временем группа бывших руководителей USAID осудили администрацию Трампа и призвали Конгресс оперативно защитить уставную роль агентства.
Подробнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина"USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".
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