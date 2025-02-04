Пайки для бойовиків й не тільки. Білий дім опублікував "розтрати" в USAID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Адміністрація Трампа звинуватила USAID розтратах й зловживанні, а також навело кілька доказів цьому:

"Протягом десятиліть USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки спрямовувало величезні суми грошей на безглузді - і в багатьох випадках зловмисні - улюблені проекти закоренілих бюрократів без жодного нагляду", - пише Білий дім.

USAID

21 січня Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці. Через пару днів також було видано наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги й видачу нової.

Пізніше стало відомо, що філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.

Детальніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".

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