Пайки для бойовиків й не тільки. Білий дім опублікував "розтрати" в USAID
Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа розкритикувала діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через "марнотратство й зловживання".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
"Протягом десятиліть USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки спрямовувало величезні суми грошей на безглузді - і в багатьох випадках зловмисні - улюблені проекти закоренілих бюрократів без жодного нагляду", - пише Білий дім.
Адміністрація Трампа звинуватила USAID розтратах й зловживанні, а також навело кілька доказів цьому:
- 1,5 мільйона доларів на "розширення справедливості різноманітності та залучення до робочих місць і бізнес-спільнот Сербії";
- 70 тисяч доларів на "DEI musical" в Ірландії;
- 2,5 млн доларів на електромобілі для В'єтнаму;
- 47 тисяч доларів на "трансгендерну оперу" в Колумбії;
- 32 тисяч доларів на "трансгендерний комікс" у Перу;
- 2 мільйони доларів на зміну статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі
- 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті;
- мільйони доларів для EcoHealth Alliance - який брав участь у дослідженнях в лабораторії Ухань;
- "Сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії";
- фінансування "персоналізованих" протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються.
USAID
21 січня Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці. Через пару днів також було видано наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги й видачу нової.
Пізніше стало відомо, що філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.
Детальніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.