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Пайки для бойовиків й не тільки. Білий дім опублікував "розтрати" в USAID

Вівторок 04 лютого 2025 11:30
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Пайки для бойовиків й не тільки. Білий дім опублікував "розтрати" в USAID Ілюстративне фото: Білий дім опублікував "розтрати" в USAID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа розкритикувала діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через "марнотратство й зловживання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Протягом десятиліть USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки спрямовувало величезні суми грошей на безглузді - і в багатьох випадках зловмисні - улюблені проекти закоренілих бюрократів без жодного нагляду", - пише Білий дім.

Адміністрація Трампа звинуватила USAID розтратах й зловживанні, а також навело кілька доказів цьому:

  • 1,5 мільйона доларів на "розширення справедливості різноманітності та залучення до робочих місць і бізнес-спільнот Сербії";
  • 70 тисяч доларів на "DEI musical" в Ірландії;
  • 2,5 млн доларів на електромобілі для В'єтнаму;
  • 47 тисяч доларів на "трансгендерну оперу" в Колумбії;
  • 32 тисяч доларів на "трансгендерний комікс" у Перу;
  • 2 мільйони доларів на зміну статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі
  • 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті;
  • мільйони доларів для EcoHealth Alliance - який брав участь у дослідженнях в лабораторії Ухань;
  • "Сотні тисяч страв, які пішли пов’язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії";
  • фінансування "персоналізованих" протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються.

USAID

21 січня Трамп оголосив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці. Через пару днів також було видано наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги й видачу нової.

Пізніше стало відомо, що філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкт та їхнього фінансування.

Детальніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".

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