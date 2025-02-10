Відмова від USAID не передасть Китаю та Росії вплив на світовій арені, - Волц
Відмова Сполучених Штатів Америки (США) від Агентства з міжнародного розвитку (USAID) не передасть вплив Китаю та Російській Федерації (РФ) на світовій арені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкла Волца в інтерв'ю NBC News.
Протягом останніх двох тижнів Штати намагались коротити кількість робочих місць і фінансування в USAID, що, як відзначив посадовець, було виправдано, оскільки агентство "займається всілякими іншими речами, які не відповідають стратегічним інтересам або баченню президента". Зокрема додав, що нібито лише мала частка коштів доходить "до людей, які цього потребують".
У тому ж числі Волц заперечив те, що відмова Штатів від гуманітарної допомоги за кордоном передасть контроль на світовій арені Китаю та Росії.
"Ми повинні переорієнтувати їхню місію і привести її у відповідність до зовнішньополітичного бачення президента", - пояснив він.
USAID
21 січня чинний голова Білого дому заявив про призупинення на 90 днів всіх програм зовнішньої допомоги з метою перевірки їх на предмет відповідності його зовнішній політиці. Також вже через пару днів було видано наказ про "припинення роботи" для всієї існуючої іноземної допомоги й видачу нової. Філіал USAID в Україні також призупинив ведення проєкту та їхнього фінансування.
Тим часом група колишніх керівників USAID засудили адміністрацію Трампа й закликали Конгрес оперативно захистити статутну роль агентства.
Детальніше про ситуацію читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "USAID на паузі. Чому Україні заморозили мільярди доларів та якими будуть наслідки".
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