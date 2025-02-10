Отказ от USAID не передаст Китаю и России влияние на мировой арене, - Волц

Отказ Соединенных Штатов Америки (США) от Агентства по международному развитию (USAID) не передаст влияние Китаю и Российской Федерации (РФ) на мировой арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Волца в интервью NBC News.

В течение последних двух недель Штаты пытались сократить количество рабочих мест и финансирование в USAID, что, как отметил чиновник, было оправдано, поскольку агентство "занимается всевозможными другими вещами, которые не соответствуют стратегическим интересам или видению президента". В частности добавил, что якобы лишь малая доля средств доходит "до людей, которые в этом нуждаются".

В том же числе Волц отрицал то, что отказ Штатов от гуманитарной помощи за рубежом передаст контроль на мировой арене Китаю и России.

"Мы должны переориентировать их миссию и привести ее в соответствие с внешнеполитическим видением президента", - пояснил он.