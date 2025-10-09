Відмітка "78" у правах: кого з водіїв оштрафують на понад 3 тисячі та як цього уникнути

Що означає відмітка "78" у посвідченні водія

Згідно з інформацією прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС, код "78" у посвідченні водія - не нововведення.

Така відмітка застосовується в Україні вже не один рік відповідно до міжнародних стандартів і чинного законодавства. Вона має важливе значення для правильного тлумачення прав, наданих водійським посвідченням.

"Однак, ця позначка викликає чимало запитань серед водіїв, які складали практичні іспити на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, але згодом планують сісти за кермо автомобіля з механічною трансмісією", - повідомили у ГСЦ.

Відмітка "78" у посвідченні водія (ілюстрація: facebook.com/Bilosh)

Відповідно до пункту 17 постанови Кабінету міністрів України №340, код "78":

ставиться у дванадцятій графі водійського посвідчення;

вказує, що особа склала практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач;

вказує, що людина має право керувати лише транспортними засобами з автоматичною трансмісією (у межах відповідної категорії).

При цьому найчастіше така позначка з'являється у посвідченнях водія категорії B (легкові автомобілі).

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький уточнив, що вимога щодо коду "78" передбачена Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами (затвердженим постановою КМУ).

"У разі складення особою практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, у графі "12" посвідчення водія зазначається відповідна відмітка у формі коду згідно з додатком 1", - зазначив правоохоронець у своєму Facebook.

Отже, посвідчення водія з відміткою "78" надає людині право керувати лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач.

Що означає код "78" у посвідченні водія (ілюстрація: hsc.gov.ua)

Як отримати право керувати авто з "механікою"

Якщо у посвідченні водія зазначений код "78", а людина хоче керувати автомобілем з механічною коробкою передач, необхідно:

пройти додаткове навчання у закладі з підготовки водіїв - автошколі (на автомобілі з механічною трансмісією);

скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС (на відповідному транспортному засобі з механічною КПП).

У Головному сервісному центрі МВС уточнили, що в такому випадку теоретичний іспит складати повторно не потрібно (якщо в особи вже є дійсне посвідчення водія).

"Після успішного складання практичного іспиту водій отримає нове посвідчення без обмеження "78", що дозволяє керування як автоматом, так і механікою", - пояснили у ГСЦ.

Чи покарають водія за керування "не тією" машиною

"Якщо керуєте автомобілем із механічною КПП, маючи посвідчення лише на "автомат" - це вважається порушенням", - наголосив Білошицький.

У ГСЦ МВС підтвердили, що законодавством передбачена відповідальність за керування транспортним засобом без відповідного права.

"Якщо водій із позначкою "78" у посвідченні водія керує автомобілем з механічною коробкою передач, це прирівнюється до керування без відповідної категорії, адже умови обмеження не дотримані", - пояснили українцям.

Згідно зі статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким ТЗ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"У такому випадку згідно зі статтею 126 КУпАП ч. 2 передбачено штраф у розмірі 3 400 гривень", - уточнили в ГСЦ.

Керування "механікою" з відміткою "78" у правах водія карається штрафом (ілюстрація: hsc.gov.ua)

Насамкінець українцям розповіли, що код "78" застосовується вже тривалий час і є звичною практикою як в Україні, так і в країнах ЄС.

"Він встановлюється лише при складанні іспиту на транспортний засіб з автоматичною трансмісією. Якщо плануєте пересісти на авто з механікою - подбайте про перепідготовку заздалегідь", - зауважили у ГСЦ МВС.

Крім того, українцям дали важливу пораду: "при виборі автошколи одразу визначте, на якому типі трансмісії ви хочете складати іспит", адже це "вплине на ваші можливості у майбутньому".