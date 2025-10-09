Отметка "78" в правах: кого из водителей оштрафуют более чем на 3 тысячи и как этого избежать

Что означает отметка "78" в водительском удостоверении

Согласно информации пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД, код "78" в водительском удостоверении - не новшество.

Такая отметка применяется в Украине уже не один год в соответствии с международными стандартами и действующим законодательством. Она имеет важное значение для правильного толкования прав, предоставленных водительским удостоверением.

"Однако, эта отметка вызывает немало вопросов среди водителей, которые сдавали практические экзамены на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, но впоследствии планируют сесть за руль автомобиля с механической трансмиссией", - сообщили в ГСЦ.

Отметка "78" в удостоверении водителя (иллюстрация: facebook.com/Bilosh)

В соответствии с пунктом 17 постановления Кабинета министров Украины №340, код "78":

ставится в двенадцатой графе водительского удостоверения;

указывает, что лицо сдало практический экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач;

указывает, что человек имеет право управлять только транспортными средствами с автоматической трансмиссией (в пределах соответствующей категории).

При этом чаще всего такая отметка появляется в удостоверениях водителя категории B (легковые автомобили).

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий уточнил, что требование относительно кода "78" предусмотрено Положением о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами (утвержденным постановлением КМУ).

"В случае сдачи лицом практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, в графе "12" удостоверения водителя ставится соответствующая отметка в форме кода согласно приложению 1", - отметил правоохранитель в своем Facebook.

Следовательно, водительское удостоверение с отметкой "78" дает человеку право управлять только транспортными средствами с автоматической коробкой передач.

Что означает код "78" в удостоверении водителя (иллюстрация: hsc.gov.ua)

Как получить право управлять авто с "механикой"

Если в удостоверении водителя указан код "78", а человек хочет управлять автомобилем с механической коробкой передач, необходимо:

пройти дополнительное обучение в заведении по подготовке водителей - автошколе (на автомобиле с механической трансмиссией);

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД (на соответствующем транспортном средстве с механической КПП).

В Главном сервисном центре МВД уточнили, что в таком случае теоретический экзамен сдавать повторно не нужно (если у человека уже есть действительное водительское удостоверение).

"После успешной сдачи практического экзамена водитель получит новое удостоверение без ограничения "78", которое позволяет управление как автоматом, так и механикой", - объяснили в ГСЦ.

Накажут ли водителя за управление "не той" машиной

"Если управляете автомобилем с механической КПП, имея удостоверение только на "автомат" - это считается нарушением", - подчеркнул Белошицкий.

В ГСЦ МВД подтвердили, что законодательством предусмотрена ответственность за управление транспортным средством без соответствующего права.

"Если водитель с отметкой "78" в удостоверении водителя управляет автомобилем с механической коробкой передач, это приравнивается к управлению без соответствующей категории, ведь условия ограничения не соблюдены", - объяснили украинцам.

Согласно статье 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким ТС, влечет за собой наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"В таком случае согласно статье 126 КУоАП ч. 2 предусмотрен штраф в размере 3 400 гривен", - уточнили в ГСЦ.

Управление "механикой" с отметкой "78" в правах водителя карается штрафом (иллюстрация: hsc.gov.ua)

В завершение украинцам рассказали, что код "78" применяется уже длительное время и является обычной практикой как в Украине, так и в странах ЕС.

"Он устанавливается только при сдаче экзамена на транспортное средство с автоматической трансмиссией. Если планируете пересесть на авто с механикой - позаботьтесь о переподготовке заранее", - отметили в ГСЦ МВД.

Кроме того, украинцам дали важный совет: "при выборе автошколы сразу определите, на каком типе трансмиссии вы хотите сдавать экзамен", ведь это "повлияет на ваши возможности в будущем".