Відключення світла по всій країні: як сьогодні діятимуть графіки (список)

7 січня в Україні заплановані відключення світла у всіх областях - діятимуть графіки погодинних відключень. В окремих регіонах можливе також запровадження екстрених відключень.
Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
"7 січня в усіх регіонах України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень... Коли електроенергія з'являється за графіком, будь ласка, споживайте її дбайливо", - закликали в у компанії.
Також діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Причина введення графіків - наслідки російських ракетно-дронних атак на енергооб'єкти країни.
Сьогодні у столиці продовжаться погодинні відключення світла. Обмеження електроенергії стосуватиметься всіх підчерг, а на одній з них світла може не було майже 10 годин.
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Сьогодні у всіх чергах споживачів світло вимикатимуть протягом доби від одного до трьох разів.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Світло в області вимикатимуть від одного до трьох разів залежно від черги.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
В Одеській області через суттєві пошкодження енергооб’єктів неможливо спрогнозувати та рівномірно розподілити відключення між споживачами і скласти чіткий графік.
У зв’язку з цим у регіоні застосовують екстрені відключення, щоб запобігти додатковим аваріям у пошкодженій енергосистемі.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Години відсутності електропостачання:
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
За командою НЕК "Укренерго", 7 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ)
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Упродовж доби діятимуть черги від 1.1 до 6.2.
Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.
Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для 2,5 черг:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 23:30
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Графік може змінюватися впродовж дня, тож закликають слідкувати за ним на своєму сайті у розділі "Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області".
Загальна тривалість вимкнення електроенергії для кожної групи становить сьогодні:
Дізнатись свою чергу відключень можна:
Графік погодинних відключень електроенергії на Рівненщині у середу, 7 січня:
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Для перевірки своєї черги та виду обмежень електропостачання, уточнення інформації використовуйте:
Чат-бот в Telegram:
Чат-бот у Viber:
А також на сайті за посиланням.
Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало про те, що в середу, 7 січня, графіки відключень світла діятимуть у всіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.
Тим часом сьогодні у Львові частина лікарень залишилась без світла і зупинився електротранспорт.
Водночас голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше повідомив, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Адже споживання різко зростає і його нічим перекрити.