Отключение света по всей стране: как сегодня будут действовать графики (список)

7 января в Украине запланированы отключения света во всех областях - будут действовать графики почасовых отключений. В отдельных регионах возможно также введение экстренных отключений.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
"7 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", - призвали в в компании.
Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Причина введения графиков - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны.
Сегодня в столице продолжатся почасовые отключения света. Ограничение электроэнергии будет касаться всех очередей, а на одной из них света может не было почти 10 часов.
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Сегодня во всех очередях потребителей свет будут выключать в течение суток от одного до трех раз.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Свет в области будут выключать от одного до трех раз в зависимости от очереди.
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.
В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или свою очередь можно:
Часы отсутствия электроснабжения:
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
По команде НЭК "Укрэнерго", 7 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ)
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
В течение суток будут действовать очереди от 1.1 до 6.2.
Узнать адрес по очередям можно по ссылке.
По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей :
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам (с учетом 30 минут на переключение):
1.1: 05:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 20:30
3.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 23:30
3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
5.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00
6.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
6.2: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".
На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:
График может меняться в течение дня, поэтому призывают следить за ним на своем сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".
Общая продолжительность отключения электроэнергии для каждой группы составляет сегодня:
Узнать свою очередь отключений можно:
График почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области в среду, 7 января:
Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
На Волыни будут действовать такие графики отключения:
Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.
По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.
Для проверки своей очереди и вида ограничений электроснабжения, уточнения информации используйте:
Чат-бот в Telegram:
Чат-бот в Viber:
А также на сайте по ссылке.
Напомним, ранее "Укрэнерго" предупреждало о том, что в среду, 7 января, графики отключений света будут действовать во всех областях Украины. Ограничения также будут действовать и для промышленности.
Между тем сегодня во Львове часть больниц осталась без света и остановился электротранспорт.
В то же время глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее сообщил, что возможные длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света. Ведь потребление резко возрастает и его нечем перекрыть.