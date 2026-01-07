Отключение света по всей стране: как сегодня будут действовать графики (список)

Что говорят в "Укрэнерго"

"7 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", - призвали в в компании.

Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Причина введения графиков - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны.

График отключения света в Киеве

Сегодня в столице продолжатся почасовые отключения света. Ограничение электроэнергии будет касаться всех очередей, а на одной из них света может не было почти 10 часов.

1.1 очередь - света не будет с 12:30 до 16:30;

1.2 очередь - света не будет с 03:00 до 05:30 и с 12:30 до 16:30;

2.1 очередь - света не будет с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

2.2 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;

3.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

3.2 очередь - света не будет с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

4.2 очередь - света не будет с 08:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

5.1 очередь - света не будет с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:00;

5.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:00 и с 09:00 до 13:00;

6.1 очередь - света не будет с 09:00 до 16:00 и с 19:30 до 22:00;

6.2 очередь - света не будет с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30.

Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

График отключения в Киевской области

Сегодня во всех очередях потребителей свет будут выключать в течение суток от одного до трех раз.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

График отключения в Днепропетровской области

Свет в области будут выключать от одного до трех раз в зависимости от очереди.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

График отключения света в Одесской области

В Одесской области из-за существенных повреждений энергообъектов невозможно спрогнозировать и равномерно распределить отключения между потребителями и составить четкий график.

В связи с этим в регионе применяют экстренные отключения, чтобы предотвратить дополнительные аварии в поврежденной энергосистеме.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бот в Telegram;

личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

График отключения света в Николаевской области

Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.

1.1 - 11:30 - 15:00;

1.2 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 17:30;

2.1 - 12:30 - 17:30;

2.2 - 11:30 - 15:00;

3.1 - 11:30 - 15:00; 22:00 - 00:00;

3.2 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

4.1 - 01:00 - 04:30; 11:30 - 15:00;

4.2 - 00:00 - 01:00; 15:00 - 18:30;

5.1 - 05:30 - 08:00; 18:30 - 20:30;

5.2 - 04:30 - 08:00; 18:30 - 20:30;

6.1 - 08:00 - 11:30; 15:00 - 18:30;

6.2 - 08:00 - 11:30; 18:30 - 22:00

График отключения света в Кировоградской области

Очередь 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-23

Очередь 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 5.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

График отключения света в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Черкасской области

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00

1.2 06:00 - 09:00, 14:00 - 17:00

2.1 06:00 - 09:00, 14:00 - 17:00

2.2 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

3.1 08:00 - 11:00, 15:00 - 18:00

3.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

4.1 09:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

4.2 09:00 - 12:00, 17:00 - 20:00

5.1 02:00 - 04:00, 11:00 - 14:00, 18:00 - 20:00

5.2 11:00 - 14:00, 20:00 - 22:00

6.1 00:00 - 02:00, 12:00 - 15:00, 20:00 - 22:00

6.2 04:00 - 06:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 20:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 7 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ)

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

В течение суток будут действовать очереди от 1.1 до 6.2.

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Узнать адрес по очередям можно по ссылке.

График отключения света в Житомирской области

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для 2,5 очередей :

с 00:00 до 06:00 часов - электричество будут выключать для 0,5 очередей;

с 06:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 08:00 до 18:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 18:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для двух очередей;

с 20:00 до 22:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 часов - электричество будут выключать для 0,5 очередей.

График отключения света в Полтавской области

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

График отключения света в Запорожской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 05:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

2.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 20:30

3.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 23:30

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00

6.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

График отключения света в Хмельницкой области

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

График может меняться в течение дня, поэтому призывают следить за ним на своем сайте в разделе "График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области".

График отключения в Черновицкой области

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света во Львовской области

Общая продолжительность отключения электроэнергии для каждой группы составляет сегодня:

Группа 1.1: 7 часов (06:00-09:30 и 16:30-20:00)

Группа 1.2: 3 часа 30 минут (16:30-20:00)

Группа 2.1: 3 часа 30 минут (16:30-20:00)

Группа 2.2: 4 часа (09:30-13:00 и 23:30-24:00)

Группа 3.1: 3 часа (10:00-13:00)

Группа 3.2: 4 часа (13:00-17:00)

Группа 4.1: 6 часов 30 минут (00:00-02:30 и 13:00-17:00)

Группа 4.2: 3 часа (10:00-13:00)

Группа 5.1: 4 часа (02:30-03:00 и 13:00-16:30)

Группа 5.2: 7 часов (13:00-16:30 и 20:00-23:30)

Группа 6.1: 7 часов (06:00-09:30 и 13:00-16:30 и 13:00-16:30)

Группа 6.2: 3 часа 30 минут (09:30-13:00)

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей).

График отключения света в Ровенской области

График почасовых отключений электроэнергии в Ровенской области в среду, 7 января:

подчередь 1.1. 10:00-14:00

подчередь 1.2. 12:00-16:00

подчерк 2.1. 12:00-16:00

подчередь 2.2. 12:00-16:00

подчередь 3.1. 13:00-17:00

подчередь 3.2. 14:00-17:00

подочередь 4.1. 00:00-04:00, 16:00-20:00

подочередь 4.2. 04:00-08:00, 16:00-20:00

подчередь 5.1. 06:00-10:00, 16:00-20:00

подчередь 5.2. 08:00-12:00

подчередь 6.1. 08:00-12:00, 20:00-00:00

подочередь 6.2. 08:00-12:00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь;

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе можно посмотреть на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Графики отключения света в Закарпатской области

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Для проверки своей очереди и вида ограничений электроснабжения, уточнения информации используйте:

Чат-бот в Telegram:

Чат-бот в Viber:

А также на сайте по ссылке.