"Укренерго" попередило про графіки на 7 січня: діятимуть в усіх областях

Україна, Вівторок 06 січня 2026 18:24
UA EN RU
"Укренерго" попередило про графіки на 7 січня: діятимуть в усіх областях Ілюстративне фото: відключення світла за графіками діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 7 січня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть в усіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

"Укренерго" пояснило, що відключення електроенергії за графіками діятиме внаслідок масованих ворожих ударів по українській енергетиці.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.

Зазначимо, в понеділок, 5 січня, у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.

Наразі у Славутичі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі, станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Раніше, в ніч на 2 січня під удар РФ потрапили енергооб'єкти в Миколаївській та Запорізькій областях, внаслідок чого споживачі залишилися без світла.

Крім того, атака на Україну була і в ніч на 1 січня. У той момент ворог атакував енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях.

