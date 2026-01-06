"Укренерго" попередило про графіки на 7 січня: діятимуть в усіх областях

У середу, 7 січня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть в усіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.

"Укренерго" пояснило, що відключення електроенергії за графіками діятиме внаслідок масованих ворожих ударів по українській енергетиці.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, росіяни регулярно намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру України. Ці атаки відбуваються практично по всій країні - від сходу до заходу і від півночі до півдня.

Зазначимо, в понеділок, 5 січня, у місті Славутич Київської області внаслідок нічної російської атаки тимчасово зникло централізоване електропостачання. Без світла залишилися майже 8,5 тисячі родин.

Наразі у Славутичі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.

За словами заступника міністра енергетики Олександра Вʼязовченка щодо ситуації в енергосистемі, станом на 5 січня є знеструмлення у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Раніше, в ніч на 2 січня під удар РФ потрапили енергооб'єкти в Миколаївській та Запорізькій областях, внаслідок чого споживачі залишилися без світла.

Крім того, атака на Україну була і в ніч на 1 січня. У той момент ворог атакував енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях.