У Львові частина лікарень залишилась без світла і зупинився електротранспорт, - Садовий

З ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Причина - рішення уряду про зміни підходу визначення критичності підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового.

За його словами, з цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Мер пояснив, це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!", - наголосив Садовий.

"Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", - додав він.

Очільник Львова також повідомив, що зранку намагається зв’язатися з членами Кабінету міністрів, аби терміново врегулювати ситуацію. Паралельно у місті екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.