Головна » Бізнес » Енергетика

У Львові частина лікарень залишилась без світла і зупинився електротранспорт, - Садовий

Львів, Середа 07 січня 2026 08:30
У Львові частина лікарень залишилась без світла і зупинився електротранспорт, - Садовий Фото: у Львові частина лікарень залишилась без світла і зупинився електротранспорт (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

З ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Причина - рішення уряду про зміни підходу визначення критичності підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового.

За його словами, з цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Мер пояснив, це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!", - наголосив Садовий.

"Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", - додав він.

Очільник Львова також повідомив, що зранку намагається зв’язатися з членами Кабінету міністрів, аби терміново врегулювати ситуацію. Паралельно у місті екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" попереджало про те, що в середу, 7 січня, графіки відключень світла діятимуть у всіх областях України. Обмеження також діятимуть і для промисловості.

Тим часом у Славутичі тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених унаслідок атак РФ. Наразі більшість побутових споживачів уже частково заживлені, а графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Водночас голова "Укренерго" Віталій Зайченко раніше повідомив, що можливі тривалі морози на рівні -10°C можуть призвести до посилення відключень світла. Адже споживання різко зростає і його нічим перекрити.

Андрій Садовий Львів Вимкнення світла Блекаут
