Відключення світла будуть в усіх областях: "Укренерго" показало графіки на 21 січня

Україна, Вівторок 20 січня 2026 20:01
UA EN RU
Відключення світла будуть в усіх областях: "Укренерго" показало графіки на 21 січня Фото: обмеження 21 січня торкнуться всіх областей (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В середу, 21 січня, графіки погодинних відключень світла будуть діяти в усіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Причиною подальших відключень світла є наслідки масованих комбінованих ударів РФ по енергооб'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Українців також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

Нічний удар по Україні

Нагадаємо, у ніч на 20 січня Росія завдала масованого удару по Києву та кількох інших українських містах, зокрема, по Рівному, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю та Одесі, а також по ключових енергооб’єктах.

У Повітряних силах заявили, що ворог застосував ракети "Циркон", "Іскандер", крилаті ракети та сотні безпілотників. Основний удар росіян був спрямований на Київську область.

Після нічного масованого обстрілу тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.

Раніше, 14 січня, український президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Про всі наслідки масованого нічного обстрілу України в ніч на 20 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Укренерго Електроенергія Вимкнення світла
