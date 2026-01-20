ua en ru
Отключения света будут во всех областях: "Укрэнерго" показало графики на 21 января

Украина, Вторник 20 января 2026 20:01
Отключения света будут во всех областях: "Укрэнерго" показало графики на 21 января Фото: ограничения 21 января коснутся всех областей (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В среду, 21 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Причиной дальнейших отключений света являются последствия массированных комбинированных ударов РФ по энергообъектам Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Украинцев также призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Ночной удар по Украине

Напомним, в ночь на 20 января Россия нанесла массированный удар по Киеву и нескольким другим украинским городам, в частности, по Ровно, Виннице, Днепру, Запорожью и Одессе, а также по ключевым энергообъектам.

В Воздушных силах заявили, что враг применил ракеты "Циркон", "Искандер", крылатые ракеты и сотни беспилотников. Основной удар россиян был направлен на Киевскую область.

После ночного массированного обстрела тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Ранее, 14 января, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за масштабных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Обо всех последствиях массированного ночного обстрела Украины в ночь на 20 января - читайте в материале РБК-Украина.

Укрэнерго Электроэнергия Отключение света
