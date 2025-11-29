Відключення з шести ранку: в ДТЕК показали графіки для Києва на 30 листопада
В Києві 30 листопада будуть діяти графіки відключень електроенергії. Вимикати світло будуть з шостої години ранку та до самого вечора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як в столиці протягом 30 листопада будуть вимикати світло (з урахуванням часу, потрібного на перемикання):
- 1.1 черга - світла не буде з 11:30 до 16:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 11:30 до 16:30;
- 2.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 16:00 до 19:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 16:00 до 19:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 16:00 до 19:30;
- 5.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 20:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:30 та з 18:00 до 22:30;
Нагадаємо, що в Україні 30 листопада продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Вони дещо посиляться: вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно протягом всієї доби.
За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.
Також окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.