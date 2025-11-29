Відключення з шести ранку: в ДТЕК показали графіки для Києва на 30 листопада

В Києві 30 листопада будуть діяти графіки відключень електроенергії. Вимикати світло будуть з шостої години ранку та до самого вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Як в столиці протягом 30 листопада будуть вимикати світло (з урахуванням часу, потрібного на перемикання):

Нагадаємо, що в Україні 30 листопада продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Вони дещо посиляться: вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно протягом всієї доби.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Також окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.