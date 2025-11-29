ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Відключення посиляться: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 30 листопада

Україна, Субота 29 листопада 2025 18:50
Відключення посиляться: в "Укренерго" оприлюднили графіки на 30 листопада Ілюстративне фото: відключень світла 30 листопада стане трохи більше (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні в останній день осені, 30 листопада, продовжать діяти графіки відключень. Вони дещо посиляться: вимикати будуть від 0,5 до 3 черг одночасно протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть застосовуватися в усіх регіонах України та впродовж усієї доби. Причина застосування, нагадали в компанії - наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергетику.

Відключати світло побутовим споживачам будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно. В "Укренерго" підкреслили, що максимальний обсяг обмежень буде у вечірні години.

Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Зазначається, що графіки не остаточні та можуть змінитися впродовж доби.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що графіки відключень електроенергії діють в Україні після масованих атак російських окупантів. Найсильніші були 8 та 19 листопада, після чого було пошкоджено майже всі ТЕС та ГЕС в Україні.

За словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Також окупанти намагаються залишити без світла Київ та область. Ворог атакував енергетику в регіоні дронами та ракетами у ніч на 29 листопада. Внаслідок атаки було знеструмлено понад 600 тисяч абонентів в Києві та області.

