Отключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноября

В Киеве 30 ноября будут действовать графики отключений электроэнергии. Выключать свет будут с шести часов утра и до самого вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Как в столице в течение 30 ноября будут выключать свет (с учетом времени, необходимого на переключение):

Напомним, что в Украине 30 ноября продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Также оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.