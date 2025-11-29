Отключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноября
В Киеве 30 ноября будут действовать графики отключений электроэнергии. Выключать свет будут с шести часов утра и до самого вечера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как в столице в течение 30 ноября будут выключать свет (с учетом времени, необходимого на переключение):
- 1.1 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;
- 1.2 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;
- 2.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
- 2.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;
- 5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 20:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;
Напомним, что в Украине 30 ноября продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.
По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.
Также оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.