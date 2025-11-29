ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Отключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноября

Украина, Киев, Суббота 29 ноября 2025 21:21
UA EN RU
Отключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноября Иллюстративное фото: отключать свет будут с утра (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве 30 ноября будут действовать графики отключений электроэнергии. Выключать свет будут с шести часов утра и до самого вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как в столице в течение 30 ноября будут выключать свет (с учетом времени, необходимого на переключение):

  • 1.1 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;
  • 1.2 очередь - света не будет с 11:30 до 16:30;
  • 2.1 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 11:30 до 15:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 15:00 до 19:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 06:00 до 08:30 и с 16:00 до 19:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 16:00 до 19:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 20:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 12:30 и с 18:00 до 22:30;

Отключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноябряОтключения с шести утра: в ДТЭК показали графики для Киева на 30 ноября

Напомним, что в Украине 30 ноября продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Они несколько усилятся: выключать будут от 0,5 до 3 очередей одновременно в течение всех суток.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Также оккупанты пытаются оставить без света Киев и область. Враг атаковал энергетику в регионе дронами и ракетами в ночь на 29 ноября. В результате атаки было обесточено более 600 тысяч абонентов в Киеве и области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает