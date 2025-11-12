Відключення немає. Полтавщина залишається в енергосистемі України, - обленерго

Інформація про від'єднання Полтавської області від об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "Полтаваобленерго".

"Повідомляємо, що ця інформація - не відповідає дійсності. Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК "Укренерго", так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей)", - повідомило обленерго.

У заяві йдеться, що форс-мажорні обставини, які виникли внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 8 листопада, дійсно спричинили тимчасові труднощі з електрикою на Полтавщині.

"Зокрема, найскладнішою була ситуація у м. Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам - ця проблема була оперативно вирішена", - зазначило "Полтаваобленерго".

Зазначається, що станом на зараз всі абоненти обленерго отримують електроенергію з ОЕС України.