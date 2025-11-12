ua en ru
Відключення немає. Полтавщина залишається в енергосистемі України, - обленерго

Полтавська область, Середа 12 листопада 2025 21:42
Відключення немає. Полтавщина залишається в енергосистемі України, - обленерго Фото: мешканці Полтавщини наразі отримують електроенергію з ОЕС України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Інформація про від'єднання Полтавської області від об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "Полтаваобленерго".

"Повідомляємо, що ця інформація - не відповідає дійсності. Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК "Укренерго", так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей)", - повідомило обленерго.

У заяві йдеться, що форс-мажорні обставини, які виникли внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 8 листопада, дійсно спричинили тимчасові труднощі з електрикою на Полтавщині.

"Зокрема, найскладнішою була ситуація у м. Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам - ця проблема була оперативно вирішена", - зазначило "Полтаваобленерго".

Зазначається, що станом на зараз всі абоненти обленерго отримують електроенергію з ОЕС України.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, на офіційному сайті АТ "Полтаваобленерго" було оприлюднено новину щодо відсутності можливості отримувати електричну енергію з ОЕС України.

Обстріл Полтавщини 8 листопада

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада Росія здійснила рекордний за кількістю балістики обстріл енергетики Полтавщини.

Внаслідок цього в області виникли перебої зі світлом, теплом і водою, місцями вони взагалі були відсутні. Так, зокрема, без електропостачання залишився весь Кременчук.

Крім того, у Полтавській області формують додаткові резерви генераторів і пального для критичної інфраструктури на випадок тривалих відключень електроенергії.

