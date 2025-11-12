Отключения нет. Полтавщина остается в энергосистеме Украины, - облэнерго
Информация об отключении Полтавской области от объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "Полтаваоблэнерго".
"Сообщаем, что эта информация - не соответствует действительности. Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины и получает питание как магистральной сетью НЭК "Укрэнерго", так и из распределительных сетей соседних лицензиатов (облэнерго смежных областей)", - сообщило облэнерго.
В заявлении говорится, что форс-мажорные обстоятельства, которые возникли в результате вражеского обстрела в ночь на 8 ноября, действительно вызвали временные трудности с электричеством на Полтавщине.
"В частности, самой сложной была ситуация в г. Кременчуг. Благодаря неотложным аварийно-восстановительным работам - эта проблема была оперативно решена", - отметило "Полтаваоблэнерго".
Отмечается, что по состоянию на сейчас все абоненты облэнерго получают электроэнергию из ОЭС Украины.
Напомним, сегодня, 12 ноября, на официальном сайте АО "Полтаваоблэнерго" была обнародована новость об отсутствии возможности получать электрическую энергию из ОЭС Украины.
Обстрел Полтавщины 8 ноября
Напомним, в ночь на 8 ноября Россия осуществила рекордный по количеству баллистики обстрел энергетики Полтавщины.
Вследствие этого в области возникли перебои со светом, теплом и водой, местами они вообще отсутствовали. Так, в частности, без электроснабжения остался весь Кременчуг.
Кроме того, в Полтавской области формируют дополнительные резервы генераторов и горючего для критической инфраструктуры на случай длительных отключений электроэнергии.