Отключения нет. Полтавщина остается в энергосистеме Украины, - облэнерго

Информация об отключении Полтавской области от объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "Полтаваоблэнерго".

"Сообщаем, что эта информация - не соответствует действительности. Полтавщина была и остается частью ОЭС Украины и получает питание как магистральной сетью НЭК "Укрэнерго", так и из распределительных сетей соседних лицензиатов (облэнерго смежных областей)", - сообщило облэнерго.

В заявлении говорится, что форс-мажорные обстоятельства, которые возникли в результате вражеского обстрела в ночь на 8 ноября, действительно вызвали временные трудности с электричеством на Полтавщине.

"В частности, самой сложной была ситуация в г. Кременчуг. Благодаря неотложным аварийно-восстановительным работам - эта проблема была оперативно решена", - отметило "Полтаваоблэнерго".

Отмечается, что по состоянию на сейчас все абоненты облэнерго получают электроэнергию из ОЭС Украины.