На Полтавщині готуються до блекаутів: створюють резерв генераторів і пального

У Полтавській області формують додаткові резерви генераторів і пального для критичної інфраструктури на випадок тривалих відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар для "Суспільне Полтава" начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

За його словами, нинішніх потужностей вистачає лише на короткі перерви, але у разі блекаутів понад 20 годин регіон потребуватиме значно більших запасів.

Потреба в додаткових генераторах

Когут зазначає, що зараз на підприємствах критичної інфраструктури області працює близько 100 генераторів, однак цього недостатньо.

"Якщо це будуть відключення більше 20 годин, нам не вистачить жодного генератора. Якщо в нас є 100 генераторів, то треба ще сотню, щоб їх міняти, давати їм можливість відпочивати або регулювати роботу", - пояснив посадовець.

Йдеться як про невеликі установки потужністю 10-15 кВт, так і про великі промислові генератори на 500-1000 кВт, необхідні для роботи теплопостачальних підприємств. Адміністрація вже передала запит до міністерств, аби отримати додаткове обладнання з державних резервів.

Запаси пального

Окрім генераторів, область формує резерви дизельного пального для комунальних служб. Полтавська міська рада передала 5 тисяч літрів дизелю, ще стільки ж виділено з обласного бюджету - зокрема для роботи "Полтававодоканалу".

"Полтававодоканал треба підтримувати - у них складна ситуація між обсягами електроенергії, яку вони використовують, і коштами, які сплачують", - зазначив Когут.

Посадовець додав, що передача пального є ініціативою конкретних громад, а не обов’язковою вимогою. Інші підприємства поки не зверталися із подібними запитами.