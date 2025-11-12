ua en ru
Полтавщину "відрізано" від енергосистеми України через удари РФ: що відомо

Полтавська область, Середа 12 листопада 2025 20:41
UA EN RU
Полтавщину "відрізано" від енергосистеми України через удари РФ: що відомо Ілюстративне фото: "Полтаваобленерго" повідомило про форс-мажорні обставини з електрикою (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Полтавська область вже п'ятий день відключена від єдиної енергосистеми України через масований російський обстріл в ніч на 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "Полтаваобленерго".

Компанія повідомила, що втратила можливість отримувати електроенергію з української Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС). Причина - наслідки масованого удару росіян по енергетичних об'єктах в ніч на 8 листопада.

"Полтаваобленерго" повідомляє про виникнення форс-мажорних обставин 08.11.2025 року (близько 5 години ранку) у зв’язку з військовими діями, які є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами", - йдеться у заяві.

Внаслідок цього "Полтаваобленерго" не може отримувати електроенергію з ОЕС, у тому числі належної якості. Відновлення енергопостачання відбудеться після усунення пошкоджень в енергосистемі та відновлення електромереж.

Масований обстріл енергосистеми України 8 листопада

Нагадаємо, з настанням похолодання РФ посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в країні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Відключення світла стали жорсткішими після масштабного обстрілу росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури в ніч на 8 листопада. Тоді росіяни завдали комбінованого удару дронами та ракетами "Кинджал" і "Калібр".

Зазначимо, в ніч на 8 листопада країна-агресорка здійснила рекордний за кількістю балістики обстріл енергетики Полтавщини.

Внаслідок цього в області виникли перебої зі світлом, теплом і водою, місцями вони взагалі були відсутні. Так, зокрема, без електропостачання залишився весь Кременчук.

Крім того, у Полтавській області формують додаткові резерви генераторів і пального для критичної інфраструктури на випадок тривалих відключень електроенергії.

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що особливістю цієї атаки стало масоване застосування балістичних та аеробалістичних ракет.

