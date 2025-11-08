Відключати світло будуть до трьох разів на день: з'явилися графіки для Києва на 9 листопада
У Києві завтра, 9 листопада, будуть знову обмежувати електропостачання за графіками. Світла не буде до трьох разів на на день, і деякі черги залишаться без електроенергії вже з початку доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК у Telegram.
У компанії зазначили, що світло виключатимуть завтра за таким графіком.
- 1.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;
- 3.1 черга - світла не буде 04:30 до 12:00 та з 15:00 до 19:00;
- 3.2 черга - світла не буде 04:30 до 12:00 та з 15:00 до 19:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 22:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 22:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 15:30 та з 18:30 до 22:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 15:30 та з 18:30 до 22:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 та до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:00 та до 12:00 та з 18:30 до 22:30.
Також у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своїх соцмережах.
Масована атака РФ та відключення світла
Нагадаємо, що в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури.
Внаслідок атаки у низці областей України були запроваджені аварійні відключення світла, а в Києві двічі застосовували екстрені. Окрім того, Кременчук повністю залишився без світла.
Також у ПАТ "Центренерго" сьогодні поінформували, що РФ здійснила наймасованішу атаку по їх ТЕС за весь час війни. Через це їх дві ТЕС зупинилися і наразі не генерують електроенергію.
Окрім того, у ДТЕК теж повідомили про атаку на їх теплоелектростанцію. Внаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання.
Тим часом в "Укренерго" поінформували, що відключення в Україні 9 листопада посиляться.