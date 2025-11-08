ua en ru
Сб, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Відключення посилюються: в "Укренерго" визначилися з графіками на 9 листопада

Україна, Субота 08 листопада 2025 17:58
UA EN RU
Відключення посилюються: в "Укренерго" визначилися з графіками на 9 листопада Ілюстративне фото: відключення світла будуть тривати увесь день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 9 листопада відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок. Графіки будуть діяти в більшості регіонів країни. Окрім цього, 8 листопада відключення застосовуються до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну енергетичну компанію "Укренерго".

В компанії зазначили, що 8 листопада через складну ситуацію в енергосистемі дію графіків відключення світла продовжили аж до кінця доби. А 9 листопада графіки будуть діяти усю добу.

Вимикати світло 9 листопада будуть з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень складе від 2 до 4 черг одночасно. Таким чином, деякі з українців можуть до 16 годин провести без світла.

Одночасно з 00:00 до 23:59 в більшості регіонів будуть діяти графіки обмеження споживання для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Зранку в Україні значно посилили відключення світла. Через російський теракт в низці регіонів було по три черги одночасно. Зокрема в Києві люди проводили по 8 годин без світла.

Додамо, що усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію через російський теракт 8 листопада. Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла Укренерго
Новини
Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга
Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України