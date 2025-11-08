Відключення посилюються: в "Укренерго" визначилися з графіками на 9 листопада
В Україні 9 листопада відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок. Графіки будуть діяти в більшості регіонів країни. Окрім цього, 8 листопада відключення застосовуються до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну енергетичну компанію "Укренерго".
В компанії зазначили, що 8 листопада через складну ситуацію в енергосистемі дію графіків відключення світла продовжили аж до кінця доби. А 9 листопада графіки будуть діяти усю добу.
Вимикати світло 9 листопада будуть з 00:00 до 23:59. Обсяг відключень складе від 2 до 4 черг одночасно. Таким чином, деякі з українців можуть до 16 годин провести без світла.
Одночасно з 00:00 до 23:59 в більшості регіонів будуть діяти графіки обмеження споживання для промислових споживачів. В "Укренерго" попередили, що графіки впродовж доби можуть змінитися.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.
Зранку в Україні значно посилили відключення світла. Через російський теракт в низці регіонів було по три черги одночасно. Зокрема в Києві люди проводили по 8 годин без світла.
Додамо, що усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію через російський теракт 8 листопада. Мова йде про Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині.