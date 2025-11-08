ua en ru
Отключать свет будут до трех раз в день: появились графики для Киева на 9 ноября

Суббота 08 ноября 2025 19:22
Отключать свет будут до трех раз в день: появились графики для Киева на 9 ноября Фото: графики будут применены для всех очередей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве завтра, 9 ноября, будут снова ограничивать электроснабжение по графикам. Света не будет до трех раз в день, и некоторые очереди останутся без электроэнергии уже с начала суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК в Telegram.

В компании отметили, что свет будут выключать завтра по такому графику.

  • 1.1 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет 04:30 до 12:00 и с 15:00 до 19:00;
  • 3.2 очередь - света не будет 04:30 до 12:00 и с 15:00 до 19:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 22:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 22:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 15:30 и с 18:30 до 22:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 09:00 до 15:30 и с 18:30 до 22:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:00 и до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:00 и до 12:00 и с 18:30 до 22:30.

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своих соцсетях.

Массированная атака РФ и отключение света

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине. Вражеские дроны и ракеты были нацелены на объект энергетической инфраструктуры.

В результате атаки в ряде областей Украины были введены аварийные отключения света, а в Киеве дважды применяли экстренные. Кроме того, Кременчуг полностью остался без света.

Также в ПАО "Центрэнерго" сегодня проинформировали, что РФ осуществила самую массированную атаку по их ТЭС за все время войны. Из-за этого их две ТЭС остановились и пока не генерируют электроэнергию.

Кроме того, в ДТЭК тоже сообщили об атаке на их теплоэлектростанцию. В результате удара серьезно повреждено оборудование.

Между тем в "Укрэнерго" проинформировали, что отключения в Украине 9 ноября усилятся.

