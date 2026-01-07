Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят

Решение правительства Украины запрещает отключения света в медицинских учреждениях во время применения графиков. По факту возможного его нарушения во Львове немедленно проведут проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Она рассказала, что соответствующее положение закреплено в решении правительства о мерах по обеспечению поставок электроэнергии в осенне-зимний период 2025/26 года. "Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства", - говорится в ее заявлении. Свириденко добавила, что органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, должны немедленно провести проверку во Львове по факту возможных нарушений решения правительства.