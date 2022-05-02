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Видимо месть за 2 мая. Данилов рассказал о последствиях удара по Одессе

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 20:39
Видимо месть за 2 мая. Данилов рассказал о последствиях удара по Одессе Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал сегодняшний ракетный удар по Одессе местью за 2 мая. Он добавил, что россияне потихоньку начали уничтожать курортный город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире общенационального телемарафона.

"Что касается церкви. Там снесло крышу после этой атаки. Есть погибшие и раненые. Это должно быть месть за 2 мая", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО выразил недоумение, почему россияне, которые якобы любят Одессу, начали ее уничтожать.

Напомним, в результате ракетного удара по Одессе 2 мая российские войска попали в одно из зданий московского патриархата. Также сообщалось, что при обстреле есть погибшие и пострадавшие. Идут спасательные работы.

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