Відео, яке передає інтенсивність боїв в Авдіївці. 3 ОШБр показала роботу медиків бригади

"Запеклі бої в Авдіївці не припиняються ні на мить. Так само не зупиняється робота медиків бригади. Пораненим бійцям оперативно надається уся необхідна медична допомога. При цьому на стабпункті одяг з пораненого зрізають і за потреби замінюють на чистий та сухий", - пише пресслужба бригади.

Через термінову передислокацію особового складу бригади для посилення наших воїнів, стабілізаційний пункт також відновив свою роботу.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.