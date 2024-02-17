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Видео, передающее интенсивность боев в Авдеевке. 3 ОШБр показала работу медиков бригады

Фото: 3 ОШБр показала работу медиков бригады (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Сергей Пышкин

3-я отдельная штурмовая бригада показала видео с работой медицинской бригады, которое передает всю интенсивность боев, которые вели бойцы в Авдеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Ожесточенные бои в Авдеевке не прекращаются ни на минуту. Так же не останавливается работа медиков бригады. Раненым бойцам оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом на стабпункте одежду с раненого срезают и при необходимости заменяют на чистую и сухую", - пишет пресс-служба бригады. 

Из-за срочной передислокации личного состава бригады для усиления наших воинов, стабилизационный пункт также возобновил свою работу. 

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

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