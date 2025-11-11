Відбудеться, але пізніше. Орбан розповів, що заважає зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті

"Російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному, хоча він і затримується. Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", - вважає він.

Орбан повідомив, що мирні переговори між РФ і Заходом "застрягли" на питанні щодо територій. Зокрема, за його словами, країна-агресорка нібито планує спочатку окупувати всю Донеччину, після чого перейти до мирних переговорів.

Крім того, угорський прем'єр згадав так звані Стамбульські домовленості 2022 року. Він заявив, що "угода була близькою до успіху", але її нібито "зірвали англосакси".